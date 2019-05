Torna 'Black Mirror' e c'è Miley Cyrus: video

Che Miley Cyrus fosse in qualche modo coinvolta nella nuova stagione di "Black Mirror", la distopica serie di Netflix, lo avevamo intuito già lo scorso novembre, quando l'ex stellina Disney era stata avvistata sul set dei nuovi episodi. Ma ora che la piattaforma di streaming ha pubblicato il primo trailer ufficiale della quinta stagione di "Black Mirror", è tutto più chiaro: la voce di "Wrecking ball" fa parte del cast degli episodi che compongono la nuova stagione della serie, insieme a - tra gli altri - Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II e Topher Grace. Eccola qui sotto, nel trailer:

I dettagli dei singoli episodi non sono stati ancora resi noti, quindi al momento non ci è dato sapere di più sul ruolo della popstar. Per scoprirlo, bisognerà attendere il prossimo 5 giugno, quando la quinta stagione di "Black Mirror" debutterà su Netflix.

Miley Cyrus ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo proprio recitando in alcune serie e film per la televisione prodotti dalla Disney negli anni 2000: da "Hannah Montana", che la lanciò, a "High school musical". Al cinema ha invece recitato in "Big fish" di Tim Burton nel 2003, "The last song" di Julie Anne Robinson nel 2010, "Sex and the city" 2 di Michael Patrick King sempre nel 2010, tra gli altri.