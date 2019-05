Jovanotti, Jova Beach Party: il workshop alla Statale di Milano

Il Jova Beach Party, il tour sulle spiagge italiane di Lorenzo Jovanotti, in partenza il prossimo 6 luglio, si prepara ad approdare sui litorali della Penisola e in attesa che la festa abbia inizio al cantautore romano e al suo progetto è stato dedicato oggi, 15 maggio, un workshop all’Università Statale di Milano, che ha coinvolto sei atenei milanesi per affrontare le diverse sfaccettature di quello che Jova ha definito “un’impresa che non ha dei precedenti, non ha una mappa alla quale riferirsi”: il Jova Beach Party. Nella speranza - spiega la voce di “Oh, vita!” dal palco dell’Aula Magna dello storico ateneo meneghino di via Festa del Perdono, rivolgendosi in primo luogo agli studenti presenti – che la grande festa in musica sulle spiagge “ci porti a innamorarci di nuovo dei nostri luoghi”, Lorenzo Cherubini introduce i professori che andranno a sviscerare l’universo Jovanotti e le aree tematiche di loro pertinenza: Filosofia e Teoria dei Linguaggi con Andrea Borghini, Marketing con Francesco Massara, Scienze della Comunicazione con Fausto Colombo, Ecologia con Paolo Galli – “il tema centrale del nostro tempo”, dice il cantautore -, Green Management con Valentina Perissinotto e Ingegneria con Marco Taisch.

“Stiamo studiando un progetto, potrebbe essere anche noioso”, spiega Jovanotti alla platea tra un intervento e l’altro, dedicando un momento all’elenco degli sponsor coinvolti nel party nelle località di villeggiatura dello Stivale, che vanno da Banca Intesa a Corona, da Sammontana a Peugeot, per citarne solo alcuni: una fitta squadra – che vede in prima fila il WWF, la Guardia Costiera e lo sponsor tecinico per la gestione della logistica e della pulizia della spiaggia Erika - messa insieme da Jovanotti per sostenere le spese di un costosissimo progetto che vuole mettere al primo piano il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente.

