Eurovision Song Contest 2019: cosa succede stasera, 16 maggio

Si terrà nella serata di oggi, giovedì 16 maggio, presso il centro Expo di Tel Aviv, in Israele, la seconda e ultima semifinale della sessantaquattresima edizione dell'Eurovision Song Contest, il concorso canoro internazionale che - nel nostro Paese - sarà trasmesso in diretta da Rai 4 (questa sera) e Rai 1 (la finale, sabato 18 maggio).

L'Italia, in quanto parte dei "Big Five" (i cinque paesi che per primi hanno sostenuto economicamente l'Unione europea di radiodiffusione, insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), non prenderà parte alle semifinali: il nostro concorrente, il già vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo Mahmood - in gara con "Soldi" - si esibirà comunque nel corso della seconda semifinale, ma fuori concorso.

Ad affrontarsi in occasione della seconda semifinale, in programma nella serata di oggi, giovedì 16 maggio, saranno i seguenti artisti - con le rispettive canzoni - per i rispettivi paesi:

Srbuk, "Walking Out" (Armenia)

Sarah McTernan, "22" (Irlanda)

Anna Odobescu, "Stay" (Moldavia)

Luca Hänni, "She Got Me" (Svizzera)

Carousel, "That Night" (Lettonia)

Ester Peony, "On a Sunday" (Romania)

Leonora, "Love Is Forever" (Danimarca)

John Lundvik, "Too Late for Love" (Svezia)

Pænda , "Limits" (Austria)

Roko, "The Dream" (Croazia)

Michela, "Chameleon" (Malta)

Jurij Veklenko, "Run with the Lions" (Lituania)

Sergej Lazarev, "Scream" (Russia)

Jonida Maliqi, "Ktheju tokës" (Albania)

KEiiNO, "Spirit in the Sky" (Norvegia)

Duncan Laurence, "Arcade" (Paesi Bassi)

Tamara Todevska, "Proud" (Macedonia del Nord)

Chingiz, "Truth" (Azerbaigian)

Ad aver diritto di voto sulle performance in programma saranno tutti gli stati partecipanti alla seconda semifinale oltre che a Germania, Italia e Regno Unito.

Ecco, di seguito, gli artisti e i brani qualificatisi alla finale di sabato 18 maggio in occasione della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2019, tenutasi lo scorso martedì, 14 maggio:

Tamta, "Replay" (Cipro)

Zala Kralj & Gašper Šantl, "Sebi" (Slovenia)

Lake Malawi, "Friend of a Friend" (Rep. Ceca)

Zena, "Like It" (Bielorussia)

Nevena Božović, "Kruna" (Serbia)

Kate Miller-Heidke, "Zero Gravity" (Australia)

Hatari, "Hatrið mun sigra" (Islanda)

Victor Crone, "Storm" (Estonia)

Katerine Duska, "Better Love" (Grecia)

Serhat, "Say Na Na Na" (San Marino)