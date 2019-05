Kasabian, Serge Pizzorno debutta da solista. Ascolta

Si intitola "Favourites" il primo singolo degli S.L.P., il progetto solista del chitarrista dei Kasabian Serge Pizzorno: il brano - registrato con la collaborazione della rapper londinese Little Simz - è stato già reso disponibile sul canale ufficiale della band di "Empire".

"I Kasabian si sono presi un periodo di pausa, e io non mi era mai concesso un lusso del genere - beh, nessuno di noi se l'è mai concesso davvero", ha spiegato l'artista al New Musical Expresso: "Non ci siamo mai fermati. Ho trovato una piccola finestra perfetta per sperimentare e per vedere dove mi avrebbe portato. Mi è piaciuta la libertà di poter fare qualsiasi cosa".

"Abbiamo un amico in comune, così è nata la collaborazione", ha precisato Pizzorno a proposito del featuring di Little Simz: "Lei è davvero particolare, è una persona così bella. I suoi testi e il suo flow sono i migliori in circolazione".

"Favourites" non preluderà necessariamente alla realizzazione di un album - "Potrebbe succedere, vedremo", ha spiegato, senza scendere troppo nel dettaglio, l'artista. Sempre nella stessa intervista, Pizzorno ha dichiarato di essere già al lavoro sul prossimo disco dei Kasabian: "Sto scrivendo [nuovo materiale per il gruppo] proprio in questi giorni. Per il momento non voglio dare anticipazioni, ma posso dire che continueremo a spingerci sempre più in là".