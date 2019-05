Eurovision Song Contest 2019, i primi finalisti

Si è tenuta nella serata di ieri, martedì 14 maggio, presso l'area Expo di Tel Aviv, in Israele, la prima delle due semifinali della sessantaquattresima edizione dell'Eurovision Song Contest, il concorso canoro internazionale che - nel nostro Paese - sarà trasmesso in diretta da Rai 4 (la seconda semifinale, giovedì 16 maggio) e Rai 1 (la finale, sabato 18 maggio). In attesa della seconda fase eliminatoria della manifestazione, ecco gli artisti rimasti in gara:

Tamta, "Replay" (Cipro)

Zala Kralj & Gašper Šantl, "Sebi" (Slovenia)

Lake Malawi, "Friend of a Friend" (Rep. Ceca)

Zena, "Like It" (Bielorussia)

Nevena Božović, "Kruna" (Serbia)

Kate Miller-Heidke, "Zero Gravity" (Australia)

Hatari, "Hatrið mun sigra" (Islanda)

Victor Crone, "Storm" (Estonia)

Katerine Duska, "Better Love" (Grecia)

Serhat, "Say Na Na Na" (San Marino)

Ecco, di seguito, gli artisti eliminati in occasione della prima semifinale:

D mol, "Heaven" (Montenegro)

Darude feat. Sebastian Rejman, "Look Away" (Finlandia)

Tulia, "Fire of Love (Pali się)" (Polonia)

Joci Pápai, "Az én apám" (Ungheria)

Eliot, "Wake Up" (Belgio)

Oto Nemsadze, "Keep on Going" (Georgia)

Conan Osíris, "Telemóveis" (Portogallo)

Ad avere diritto di voto in occasione della prima seminfinale, oltre ai paesi in gara, sono stati Francia, Israele e Spagna.

Il concorrente italiano - il già vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo, Mahmood, in gara a Tel Aviv con lo stesso brano che l'ha visto trionfare sul palco del teatro Ariston, "Soldi" - è già stato ammesso d'ufficio alla finale di sabato 18 maggio (in virtù dell'appartenenza del nostro Paese ai "Big Five", le cinque nazioni che per prime hanno sostenuto economicamente l'Unione europea di radiodiffusione, ovvero Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), ma si esibirà comunque fuori concorso durante la seconda finale di domani, giovedì 16 maggio.