Tiziano Ferro, il nuovo singolo è 'Buona (cattiva) sorte'

Si intitola "Buona (cattiva) sorte" il nuovo singolo di Tiziano Ferro: a farlo sapere è stata la stessa voce di "Rosso relativo" per mezzo di un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

"Baciami fino a quando vuoi / Baciami, come l'avessimo inventato noi" è il verso del brano, che sarà diffuso a partire da venerdì 31 maggio, svelato dall'artista ai propri follower.

"È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato", ha spiegato, a proposito del nuovo brano, Ferro: "E' solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove".

Il brano è stato scritto da Ferro insieme a Emanuele Dabbono e Giordana Angi, che hanno co-firmato anche altre canzoni contenue nel nuovo album del cantautore, "Accetto miracoli", in uscita il prossimo 22 novembre. Dabbono collabora con Ferro dal 2014, l'anno della raccolta "TZN - The best of Tiziano Ferro", che conteneva la sua "Incanto", e nel 2016 ha partecipato alla scrittura di parte delle canzoni di "Il mestiere della vita". Giordana Angi, salita alla ribalta quest'anno per la partecipazione ad "Amici", già nel 2016 aveva collaborato con Ferro, che produsse il suo singolo "Chiusa con te (XXX)".

Annunciando la pubblicazione del nuovo singolo, l'artista ha anche confermato la tracklist del suo nuovo album, che sarà la seguente:

Accetto Miracoli

Vai ad amarti

Amici per errore

Seconda pelle

Balla per me

In mezzo a questo inverno

Come farebbe un uomo

Un Uomo Pop

Il destino di chi visse per amare

Casa a Natale

Le 3 parole sono 2

Buona (Cattiva) Sorte

L'ultimo album di inediti in studio di Ferro, "Il mestiere della vita", risale al 2016: successivamente l'artista - nato a Latina, classe 1980 - ha partecipato come ospite alla realizzazione dei brani "No Vacancy" (dei One Republic, nel 2017) e "Stavo pensando a te" (di Fabri Fibra, sempre nel 2017), oltre che della nuova versione di "Per me è importante" dei Tiromancino inserita nell'album "Fino a qui" del 2018.