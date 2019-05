I Led Zeppelin si sono ispirati ai Pink Floyd per la reunion del 2007

In una chiacchiera con il magazine Planet Rock il già cantante dei Led Zeppelin Robert Plant ha raccontato che il concerto benefico che il 10 dicembre 2007 l’ha visto al fianco di Jimmy Page, John Paul Jones e del figlio del compianto batterista John Bonham, Jason Bonham, sul palco della O2 Arena di Londra ha tratto ispirazione dalla performance che i Pink Floyd hanno messo in scena due anni prima nell’ambito del Live 8 in occasione di quella che è stata l’ultima apparizione congiunta di David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright. “Mi è piaciuto quello che i Floyd hanno fatto al Live 8, una veloce apparizione di una sola volta e finiamola qui. L’hanno fatto per una buona causa”, ha detto Plant a proposito del set della formazione britannica di “The Dark Side Of The Moon”, proseguendo: “È stato lo stesso quando i Led Zeppelin hanno fatto lo show benefico per Ahmet. Avevamo avuto una lunga affinità con Ahmet quindi se doveva esserci una ragione perché prendesse vita una reunion era quella. Ma l’idea di farlo anche l’estate dopo e l’estate dopo ancora e così via è sufficiente a farmi venire l’orticaria”.

Riguardo al live che ha visto gli Zeppelin tornare in scena per la prima volta per un set completo dalla morte di John Bonham la voce di “Immigrant Song” aveva raccontato un paio d’anni fa all’edizione statunitense di Rolling Stone: “È stato magnifico. Abbiamo fatto un fuori campo quella sera, che era qualcosa che ci spaventava molto. Probabilmente ci stava prendendo più di quello che avremmo creduto”. E se tanto in casa Pink Floyd quanto in casa Led Zeppelin le speranze di reunion sembrano non svanire mai, Jimmy Page non ha mai nascosto, citando la stessa esibizione alla O2 Arena, il suo disappunto. “La domanda sui Led Zeppelin non si allontana mai dalle labbra della gente”, ha spiegato. Per poi aggiungere: “Le persone mi chiedono quasi ogni giorni di una possibile reunion. La risposta è no. È passato più di un decennio dalla O2. C’è sempre la possibilità che possano riesumarmi e mettermi sul palco in una bara a far partire una cassetta”.