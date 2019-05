NUOVOIMAIE, un altro anno insieme su Rockol

NUOVOIMAIE, l'Istituto Mutualistico per Artisti, Interpreti e Compositori, ha rinnovato la collaborazione con Rockol anche per la stagione 2019 / 2020: l'ente preposto alla tutela dei diritti di cantanti e musicisti - ma anche di attori e doppiatori - dopo aver informato i propri associati e gli operatori del mondo dello spettacolo con Osservatorio NUOVOIMAIE, presidio permanente su temi di attualità e canale preferenziale per comunicazione di servizio e pubblico interesse, rilancerà già dalle prossime settimane arricchendo il proprio spazio con approfondimenti, monografie e testimonianze esclusive di figure di primo piano della musica italiana.

Accanto all'irrinunciabile attenzione sul tema dei diritti di chi ha fatto della musica il proprio lavoro, NUOVOIMAIE - tra le altre iniziative - proporrà dei focus sul mestiere dell'artista, raggiungendo alcuni dei propri associati più illustri in studio e nei dietro le quinte, per farsi raccontare davanti all'obbiettivo della telecamera cosa significhi trasformare la propria passione per l'arte in una fonte di sostentamento: non mancheranno sia retrospettive su grandi interpreti della canzone tricolore, figure di spicco della nostra tradizione che hanno reso il panorama musicale italiano uno dei più rilevanti a livello internazionale, che momenti all'apparenza più ludici, che svelino gli insospettabili - e talvolta divertenti - legami che uniscono il mondo del pop e del rock a quello del cinema.

NUOVOIMAIE e Rockol torneranno a unire le forze anche in occasione di eventi pubblici, per valorizzare il talento e il lavoro dei tanti professionisti che rappresentano la spina dorsale della filiera musicale italiana: come lo scorso anno, per esempio, NUOVOIMAIE sarà presente con un proprio spazio esclusivo ai Rockol Music Awards per premiare il "Musicista dell'anno", riconoscimento andato - lo scorso anno - a Emanuela Cortesi, cantante e docente in passato già collaboratrice di artisti del calibro di Andrea Mingardi, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Adriano Celentano, Elisa e Jovanotti.

Tutto, ovviamente, senza mai perdere di vista lo spirito che ha animato fin dalle primissime battute la collaborazione tra NUOVOIMAIE e Rockol, cioè informare gli artisti - soprattutto i più giovani - sui diritti che hanno ma che spesso non sanno di avere: perché - come aveva dichiarato a NUOVOIMAIE Ermal Meta in occasione della legge 124 del 2017 - chi fa del proprio talento e della propria passione il proprio lavoro merita il rispetto e la dignità che meritano tutti i lavoratori. E, soprattutto, ha il diritto immaginare il proprio futuro senza doverselo inventare.

