Madonna: in forse la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest

La tanto pubblicizzata partecipazione di Madonna in qualità di ospite durante la finale dell’Eurovision Song Contest in programma nella città israeliana di Tel Aviv il 18 maggio, che aveva alimentato più di una polemica, ora non è più così certa.

Secondo la inglese BBC, il supervisore esecutivo dell’Eurovision, Jon Ola Sand, ieri ha dichiarato ai giornalisti che "L'European Broadcasting Union non ha mai confermato l’esibizione di Madonna. Se non abbiamo un contratto firmato non può esibirsi sul nostro palco".

Come riporta Billboard, ricercando sul sito web dell’Eurovision non si fa alcuna menzione a Madonna e la popstar statunitense non appare neppure sul sito dell'European Broadcasting Union (EBU) che gestisce il concorso.

La partecipazione di Madonna alla manifestazione canora era stata annunciata agli inizi dello scorso aprile dalla pagina Facebook di Live Nation Israel.

BBC News riporta al momento che l’ufficio stampa di Madonna ha confermato la partecipazione all'evento, ma l'EBU ha dichiarato a Billboard: "Non sono state prese decisioni definitive o firmati accordi. Le notizie e gli aggiornamenti ufficiali arriveranno direttamente dai canali Eurovision a tempo debito".

La situazione è davvero singolare e pare che ci sia una trattativa in corso. Jon Ola Sand ammette che la situazione “è un poco strana” e aggiunge: “Abbiamo un artista che vorrebbe partecipare all'Eurovision Song Contest e che ci piacerebbe accogliere su quel palco. Ma per fare quello abbiamo bisogno di avere una situazione protetta. Ora stiamo negoziando, ma se non c'è un contratto firmato questa settimana, lei non salirà sul palco”.

Il Times of Israel informa che Madonna è pronta per atterrare in Israele mercoledì mattina, accompagnata da un entourage di 135 persone. Si dice inoltre che alcuni pezzi del suo palco siano già arrivati in Israele.