Ora si può acquistare il disco di Liberato in formato fisico

Inizialmente disponibile solo in streaming, in formato digitale, ora il disco di Liberato esce anche in formato fisico. Sul sito liberato.bigcartel.com, accanto al merchandising ufficiale del misterioso cantante napoletano (felpe, t-shirt, telo da mare e borsa), adesso è possibile acquistare l'album pubblicato a sorpresa nella notte tra il 9 e il 10 maggio - leggi qui la recensione di Rockol - in versione cd e vinile. Il cd costa 18 euro, il vinile 25. È disponibile anche una versione in vinile in edizione limitata a 905 copie e numerata: costa 35 euro, 10 in più rispetto a quella standard, e il vinile è bianco.

Le spedizioni partiranno il 22 maggio: esattamente un mese dopo, il 22 giugno, Liberato sarà in concerto a Roma , per il suo primo live nella Capitale dopo i concerti dello scorso anno a Napoli, Milano, Locorotondo e Barcellona. I biglietti per la data romana sono stati messi in vendita lo scorso dicembre e sono ancora disponibili su TicketOne , al prezzo di 20 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali).

Oltre a raccogliere i brani pubblicati da Liberato tra il 2017 e il 2018, da "Nove maggio" a "Je te voglio bene assaje", passando per "Tu t'e scurdat' e me", "Gaiola portafortuna" (presente però nel disco in una versione riarrangiata, per solo piano e voce), "Me staje appennenn' amò" e "Intostreet", "Liberato" - così si intitola l'album - contiene anche altri cinque pezzi inediti prima dell'uscita del disco: "Oi Marì", "Tu me faje ascì pazz'", "Guagliò", "Nunn'a voglio 'ncuntrà" e "Niente" sono stati accompagnati da cinque videoclip, pubblicati contemporaneamente al disco, tutti diretti da Francesco Lettieri che insieme compongono un cortometraggio intitolato "Capri Rendez-Vous".