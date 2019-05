Morrissey interpreta per la prima volta “I Won’t Share You” - VIDEO

L’ex cantante degli Smiths Morrissey ha chiuso il suo ciclo di sette concerti al Lunt Fontaine Theater di New York sorprendendo ulteriormente il suo pubblico. Dopo avere regalato chicche sparse qua e là nei suoi live, il musicista di Manchester non ha lesinato neppure per il gran finale.

Per la sua ultima esibizione il Mozzer ha interpretato per la prima volta in assoluto la canzone degli Smiths “I Won’t Share You” (tratta dal quarto e ultimo album della band inglese “Strangeways, Here We Come” pubblicato nel 1987). Dopo 15 anni ha proposto il suo successo solista “The More You Ignore Me, The Closer I Get” e per la prima volta in 35 anni, “Girl Afraid”, brano degli Smiths del 1984.