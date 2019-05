Florence and the Machine: la prima volta di 'Jenny of oldstones'

Dopo averla fatta ascoltare in un episodio dell'ottava stagione di "Game of thrones", la popolare serie televisiva statunitense creata da David Benioff e D.B. Weiss, i Florence and the Machine hanno suonato per la prima volta dal vivo "Jenny of oldstones". È successo venerdì scorso sul palco del FORM Acrosanti Festival, in Arizona, quando durante il concerto della sua band Florence ha presentato la canzone dedicandola a Arya Stark, uno dei personaggio della serie, interpretata da Maisie Williams. Ecco, di seguito, il video:

I Florence and the Machine sono attualmente impegnati con il tour mondiale legato a "High as hope", il loro ultimo album, uscito nel 2018: dopo le tappe a Bologna e a Torino dello scorso aprile la band tornerà in Italia la prossima estate, per un nuovo appuntamento