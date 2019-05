Hollywood Vampires, ospiti speciali dal vivo a L.A.: i video

In concerto nella serata di ieri, sabato 11 maggio, presso il Greek Theatre di Los Angeles, il supergruppo formato da Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry è stato omaggiato da due featuring d'eccezione realizzati da altrettanti colleghi - e amici - degli Hollywood Vampires: il frontman degli Aerosmith Steven Tyler e Marilyn Manson sono intervenuti in due momenti distinti della serata per duettare con il gruppo che il prossimo 21 giugno pubblicherà il proprio secondo album di inediti in studio, "Rise".

In particolare, Tyler - storico compagno di band di Perry negli Aerosmith - è intervenuto sulla rilettura di "Train Kept A-Rollin’", standard la cui interpretazione della band di Boston fu pubblicata in origine all'interno dell'album "Get Your Wings" del 1974, mentre Manson ha fatto da spalla a Cooper - che accompagnerà in un tour da co-headliner la prossima estate in nordamerica - su “I’m Eighteen”, singolo del 1970 originariamente incluso nell'album del re dello shock rock "Love It to Death".