Robert Fripp e i King Crimson: buon prog compleanno in 10 canzoni

E tanti auguri a Robert Fripp, che oggi, 16 maggio, compie 74 anni. Il chitarrista dei King Crimson, leggendaria formazione progressive britannica che proprio quest’anno celebra il suo cinquantennale dall’esordio – il primo album della band, “In the Court of the Crimson King”, è del 1969 – è l’unico componente fisso del gruppo, l’unico che, oltre ad aver forgiato con la sua chitarra il peculiare suono dei Crimson, non ha mai abbandonato la band dai tardi anni Sessanta a oggi, ad eccezione ovviamente dei frequenti momenti di pausa dell’universo King Crimson. Fripp, classe 1946, vanta collaborazioni con, tra gli altri, David Bowie e Brian Eno, e ha all’attivo una lista spaventosamente lunga di dischi nati dagli incontri con i suoi colleghi. Il suo stile chitarristico, influenzato dal jazz, dalla musica classica e dai ritmi etnici, è a oggi considerato tra i più innovativi di sempre.

Gli facciamo tanti auguri di buon compleanno con alcuni dei classici targati King Crimson entrati nella storia. Clicca avanti per tuffarti nella corte del re Cremisi.