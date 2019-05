Evanescence, al via i lavori al nuovo album

Discograficamente inattivi dal 2017, anno di pubblicazione del loro ultimo album di inediti in studio, "Synthesis", gli Evanescence potrebbero tornare a pubblicare nuova musica nel prossimo futuro: a svelarlo è stata la titolare del progetto un tempo condiviso con Ben Moody, Amy Lee, che - intervistata da SiriusXM - ha spiegato come il quinto capitolo nella discografia della band potrebbe arrivare già entro la fine del prossimo anno.

"Per noi questo [il 2019] è una specie di 'anno creativo'", ha spiegato la cantante, pianista e compositrice: "Suoneremo a qualche festival e faremo qualche concerto per conto nostro: solo qualche cosa, niente di troppo impegnativo. Poi, nel frattempo, ci ritroveremo per iniziare il processo di scrittura del nuovo disco". Benché possa apparire ancora prematuro anche solo ipotizzare una possibile data di pubblicazione del lavoro, la Lee ha già le idee piuttosto chiare circa la tabella di marcia da osservare: "Speriamo [di pubblicare il nuovo disco] l'anno prossimo. Ci incontreremo questo mese per fare il punto della situazione, poi inizieremo a trovarci con maggiore regolarità fino a che non ci sentiremo pronti per farlo".

Gli Evanescence sono attesi per il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona per l'unica data italiana del loro tour 2019, che si concluderà il 26 settembre successivo a San Pietroburgo, in Russia.