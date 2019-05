Lenny Kravitz in concerto a Milano: la scaletta

Lenny Kravitz torna in Italia a distanza di pochi mesi dal concerto che lo scorso luglio lo aveva visto esibirsi sul palco del Lucca Summer Festival. Il polistrumentista newyorkese, attualmente impegnato con il tour legato a "Raise vibration", il suo ultimo album in studio, ha inaugurato questa sera al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, la sua doppietta italiana, che verrà completata domani sera con il concerto alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. Noi c'eravamo e in attesa di farvi leggere la recensione, che troverete online su Rockol domani, vi proponiamo qui sotto la scaletta del concerto a Milano:

"We can get it all together"

"Fly away"

"Dig in"

"Bring it on"

"American woman"

"Fields of joy"

"Freedom train"

"Who really are the monsters"

"Stillness of heart"

"Is ain't over til it's over"

"Can't get you off my mind"

"Low"

"I belong to you"

"Mr. Cab Driver"

"Bank robber man"

"Where are we running"

"Go my way / Love revolution"

"Here to love"

"Let love rule"

"Again"