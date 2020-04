Un grande successo alla metà degli anni '90, con quella "Snow on the Sahara" che la catapultò in cima alle classifiche di mezzo mondo. Il tentativo di bissarne il successo, ma senza mai replicarne i numeri. Eppure la carriera di Anggun non si è fermata: la cantante di origini indonesiane - naturalizzata francese - è andata avanti per la sua strada, continuando a fare musica. Dopo "Snow on the Sahara" ha pubblicato altri album in lingua inglese: "Chrysalis" del 2000, "Luminescence" del 2005, "Elevation" del 2008, "Echoes" del 2011, fino al più recente "8" del 2017. Se vi state chiedendo com'è Anggun oggi (che compie 46 anni) - e cosa ha fatto negli ultimi tempi - date un'occhiata alle pagine successive...