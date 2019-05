Mahmood: le immagini delle sue prove all'Eurovision Song Contest

Mancano davvero pochi giorni all'inizio dell'Eurovision Song Contest e per i cantanti in gara è tempo di prove. L'edizione 2019 della manifestazione prenderà il via martedì 14 maggio con la prima delle due semifinali che anticipano la finale dell'evento, in programma sabato 18 maggio all'Expo di Tel Aviv, in Israele, dopo la vittoria dell'israeliana Netta Barzilai nell'edizione precedente. Mahmood, in qualità di rappresentante dell'Italia, uno dei paesi che nel 1956 fondarono l'Eurovision Song Contest, accede di diritto alla finale senza passare per i preliminari. Il cantante milanese ieri ha cominciato a prendere confidenza con il palco dell'Expo, provando per la prima volta la versione di "Soldi" che farà ascoltare al pubblico dell'Eurovision. Ecco, qui sotto, alcune immagini delle prove:

Partito come uno dei principali favoriti alla vittoria dell'evento, negli ultimi giorni Mahmood sembra essere un po' sceso nelle quotazioni. Attualmente la sua vittoria è data a 15 e nelle preferenze degli scommettitori è dietro a Duncan Laurence (rappresentante dei Paesi Bassi), che guida la classifica con diversi punti di distacco rispetto agli altri favoriti, John Lundvik (per la Svezia), Sergey Lazarev (per la Russia) e Chingiz (per l'Azerbaijan).

Una volta archiviata la partecipazione all'Eurovision Song Contest, Mahmood farà ritorno in Italia per dare il via al tour estivo legato al suo album "Gioventù bruciata", di cui ha appena annunciato le date.