Magellano presenta: Fulminacci

Fulminacci è una delle più recenti scoperte di Maciste Dischi, l'etichetta indipendente già dietro Gazzelle e Galeffi (ma anche i Canova, per spostarci fuori da Roma). "La vita veramente" è il suo album d'esordio. Fulminacci è anche in tour, prodotto da Magellano: ve lo presentiamo così-

LA BIOGRAFIA

Fulminacci, all’anagrafe Filippo Uttinacci - è un musicista è cantautore italiano classe 1997. E' nato a Roma, e prima di fare il cantautore si è dedicato alla recitazione facendo l'attore in alcuni cortometraggi, nel film "Fammi Parlare" di Luca Iacoella e nel videoclip di "In my mind" per la serie di Canale 5, Immaturi.

All’inizio del 2019, sotto la label Maciste Dischi, pubblica il brano "Borghese in borghese", seguito dai singoli "La vita veramente" e "Una sera"

LA DISCOGRAFIA

Queste canzoni compongono la tracklist di 9 brani del suo album d'esordio intitolato "La vita veramente", prodotto da Federico Nardelli (che nel frattempo ha lavorato anche con Ligabue) e Giordano Colombo. L'album è uscito il 9 aprile scorso, e ne abbiamo scritto:

L'album è vario, quasi schizofrenico nella sua proposta stilistica: "Ma nonostante questo nessun brano risulta figlio unico, ha una coerenza tutta sua e rispecchia la mia voglia di sperimentare e di non fermarmi mai", osserva il cantautore, che nelle nove canzoni contenute in "La vita veramente" parla di amori e rincorse, di tangenziali e gite, tradimenti e caffè, sigarette, ascensori e semafori. Insomma, della vita com'è, veramente. Benvenuto alla festa.

IL VIDEO ACUStICO E L’INTERVISTA

Fulminacci ha registrato per Rockol un video #NoFilter: nella clip che trovate qui sotto il cantautore suona "Tommaso", una delle canzoni del suo disco, chitarra e voce: "Ho fatto questo video ultra amatoriale nella mia stanza, che è il posto in cui dormo ma anche quello in cui ho scritto tutte le canzoni del disco, compresa Tommaso, che ho deciso di cantarvi per l'occasione. Ho usato il mio telefono e una mini chitarra da viaggio a cui sono molto affezionato".

Abbiamo intervistato brevemente Fulminacci al concerto del 1° maggio, dove il cantautore si è esibito assieme a grandi nomi della musica italiana: "Sono molto contento di partecipare a questa edizione del Primo Maggio", ha spiegato l'artista davanti alle telecamere di Rockol dietro le quinte: "E' la prima volta che vengo al concertone: non ci eramo mai venuto, prima, nemmeno in mezzo al pubblico. Questo per me è un grande onore: spero di divertirmi tanto, e spero vi divertiate anche voi".

I CONCERTI

Fulminacci è in tour da Aprile, organizzato da Magellano Concerti. L a prossima data è prevista domani, 16 maggio, al Piolalibri di Bruxelles, quindi al Magnolia di Milano, il 24 maggio: qua il calendario completo.