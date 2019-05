Concerti a Milano, ecco la stagione 2019 del Carroponte

E' stato presentato oggi, giovedì 9 maggio, a Milano, il programma per la stagione estiva 2019 del Carroponte, lo spazio ex industriale situato nell'hinterland nord del capoluogo lombardo, a Sesto San Giovanni, la cui gestione per i prossimi due anni è stata affidata - per mezzo di un bando pubblico, dopo anni di direzione di Arci Milano - a Hub Music Factory.

Le serate musicali - oltre trenta quelle già confermate, cinque o sei ancora da annunciare ("A breve", promettono gli organizzatori, costretti a osservare le tempistiche di comunicazione imposte dai management degli artisti scritturati) - spaziano dal rock di Melvins (24 giugno) e Darkness (20 luglio) al metal dei Neurosis (12 luglio), passando per il punk di Flogging Molly e Descendents (25 giugno) e Sick Of It All (11 agosto), e il rap di A$ap Rocky (17 luglio). Non mancheranno le serate dedicate agli artisti di casa nostra: si partirà con "Mille anni ancora", il tributo a Fabrizio De André che avrà per protagonisti tre storici collaboratori del grande cantautore genovese (Ellande Bandini, Giorgio Cordini e Mario Arcari), per poi proseguire con - tra gli altri - Marlene Kuntz (18 luglio), Loredana Berté (4 settembre) e Tre Allegri Ragazzi Morti (12 settembre).

A completare il programma musicale ci saranno anche serate a tema come la "Fiesta Gipsy" con la Babbutzi Orkestar (il 13 giugno), una maratona reggaetton con Jay Santos e altri (il 6 luglio) e "Pastorizia Never Dies" con gli Iron Mais (quest'ultima collegata alla controversa community online, a proposito della quale gli organizzatori precisano: "A noi interessa solo l'aspetto musicale della serata, non le polemiche che hanno riguardato il gruppo Web: eventi come questo sono già stati organizzati in tutta Italia, sempre con un'ottima risposta da parte del pubblico. La loro festa ci è parsa, poi, il contesto migliore per gli Iron Mais, band alla quale teniamo molto e che volevamo avere nel nostro programma").

L'area sarà aperta tutti i giorni, a prescindere dalla programmazione musicale: una vasta porzione dell'area sarà allestita con punti vendita di street food, accessibili anche ai non possessori di biglietto (in caso di serate con eventi a pagamento). Una serie di eventi musicali minori, programmati nei pressi di un chiringuito che sarà posizionato nei pressi dei punti di ristoro, è attualmente in via di definizione.