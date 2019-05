Africa Express: esce il nuovo album del progetto di Damon Albarn

Gli Africa Express di Damon Albarn annunciano per il 12 luglio l’uscita del loro quinto album "Egoli" e pubblicano il primo singolo, "Johannesburg". Già lo scorso mese di marzo gli Africa Express erano usciti con un EP composto da quattro brani intitolato "Molo".

“Egoli” è stato registrato in Sudafrica a gennaio e vi ha partecipato una lunga lista di artisti che qui riportiamo: BCUC, Blk Jks, Blue May, Damon Albarn, DJ Spoko, Dominowe, FAKA, Georgia, Ghetts, Gruff Rhys, Infamous Boiz, Mahotella Queens, Moonchild Sanelly, Morena Leraba, Mr Jukes, Muzi, Nick Zinner, Nonku Phiri, Otim Alpha, Phuzekhemisi, Poté, Radio 123, Remi Kabaka, Sho Madjozi, Sibot, Zola 7 e Zolani Mahola.

Georgia ho dichiarato:

"È stato un piacere essere parte di un progetto così speciale. Questo album va ben oltre il semplice disco, è un esempio dei suoni ricchi, moderni e pionieristici che provengono dal Sud Africa. E’ un onore assoluto essere stata coinvolta. Africa Express è una piattaforma importante e collettiva".

Il musicista sudafricano Moonchild Sanelly ha aggiunto:

"Essere parte di un progetto musicale così vario e profondo è stata una droga. Eravamo come dei bambini in un negozio di dolciumi, entri in uno di questi piccoli studi pieni di musicisti incredibili e senti che potresti fare qualsiasi genere di musica. Ne ho amato ogni minuto e ho scritto musica fino a quando il mio cuore era in fiamme".

Tracklist:

01. Welcome feat. Phuzekhemisi

02. City In Lights feat. Georgia, Mahotella Queens, Otim Alpha, Nick Zinner

03. The River feat. Muzi, Zola 7, Mahotella Queens

04. Bittersweet Escape feat. Mr Jukes, Nonku Phiri, BCUC

05. Johannesburg feat. Gruff Rhys, Morena Leraba, Radio 123, Sibot

06. Become The Tiger feat. Sibot, Damon Albarn, Mr Jukes

07. Africa To The World feat. Infamous Boiz, Dominowe, Otim Alpha, Mahotella Queens, Nick Zinner, Remi Kabaka, Radio 123

08. Absolutely Everything Is Pointing Towards The Light feat. Gruff Rhys, Zolani Mahola

09. Where Will This Lead Us To? feat. Moonchild Sanelly, Radio 123, Blue May

10. Mama feat. Otim Alpha, Georgia, Radio 123

11. No Games feat. Sho Madjozi, Poté, Moonchild Sanelly, Ghetts, Muzi, Radio 123

12. Morals feat. Moonchild Sanelly, Mahotella Queens, Muzi, Mr Jukes

13. Taranau feat. Otim Alpha, Gruff Rhys

14. The Return Of Bacardi feat. DJ Spoko, FAKA

15. Sizi Freaks feat. Infamous Boiz, Moonchild Sanelly

16. Twirl feat. Poté, Ghetts

17. I Can’t Move feat. Damon Albarn, Moonchild Sanelly, Mr Jukes, Sibot, Blue May

18. See The World feat. Mahotella Queens, Damon Albarn, Gruff Rhys