I Wanna Rock: Elvis Presley

Nel mese di maggio del 1949 la vita del giovane Elvis Aaron Presley stava per svoltare, a sua insaputa: fu allora che a 14 anni, figlio unico, si trasferì con la sua famiglia dalla natia Tupelo nello stato del Mississippi – dove aveva vissuto in una modestissima "shotgun house” con mamma Gladys e papà Vernon per tutta la sua giovane vita - a Memphis nel Tennessee. Non un viaggio geograficamente significativo (104 miglia, meno che Milano-Bologna), ma un passo gigantesco che lo fece approdare in una delle capitali della musica americana dove avrebbe incontrato il suo destino, trascinando il pubblico bianco al gusto per il rhythm and blues e battezzando il rock nella sua forma mainstream. A Memphis Elvis Presley avrebbe mosso i primi passi della sua straordinaria carriera, firmando un contratto discografico con l’etichetta Sun Records di Sam Phillips: nel 1954 “That’s all right” segnò l’inizio di una leggenda che, anziché interrompersi, entrò nell’eternità il 16 agosto 1977, quando il Re del Rock and Roll morì nella sua Graceland a soli 42 anni.

