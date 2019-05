Bruce Springsteen torna sul palco nella sua Asbury Park

The Boss is back in action. Non sappiamo ancora se al nuovo album solista - "Western Stars" seguirà un tour (è improbabile), e non sappiamo se e quando arriverà un un nuovo tour con la sua fida E-Street Band (ma arriverà, tranquilli). Ma sappiamo che Bruce Springsteen ha voglia di suonare, dopo i mesi di pausa seguiti alla fine di "On Broadway".

Ieri, 8 maggio, si è consumata la sua terza apparizione pubblica in pochi giorni: il Boss è salito sul palco del Paramount Theatre durante il concerto dei Disciples Of Soul di Little Steven - che hanno appena pubblicato "Summer of sorcery" (qua la recensione). Era successo anche sabato, 4 luglio a Los Angeles, poche ore prima di un'altra uscita pubblica, quella per Netflix con Martin Scorse (dove pure aveva cantato un paio di canzoni).

Come durante il concerto californiano, Springsteen e Little Steven hanno cantato il classico della E Street Band "Tenth Avenue Freeze-Out" nonché due brani del chitarrista: la canzone di protesta contro l'apartheid "Sun City" e "I Don't Want To Go Home", scritta per Southside Johnny con gli Asbury Jukes e poi ripresa due anni fa in "Soulfire".

Questo il video della serata: