Metallica, Kirk Hammet cade sul palco a Milano: il video

E' stato il primo concerto all'aperto della stagione milanese, in una giornata di pioggia: "Sembrava stessi suonando sotto la doccia", ha commentato Kirk Hammett, postando su Twitter il video di una sua caduta, con il piede che scivola sulla pedaliera bagnata. Si è trattato di un piccolo incidente di una serata al solito carica di energia, con i Four Horsemen a guidare la carica elettrica. Qua la nostra recensione dello show

Ecco il video postato da Hammet su Twitter:

Ummm- I slipped on my wet wah pedal. It rained so much I felt like I was playing guitar in the shower. #MetInMilan @Metallica pic.twitter.com/BbOamgkKhF

Nel corso dello show, l'ormai tradizionale omaggio ai musicsti locali, già fatto in passato anche in Italia nel 2018 (quando vennero eseguito brani di Vasco, Modugno e Dalla). Questa volta è toccato ai Litifiba di "El diablo". "Tanx ragazzacci", ha commentato Piero Pelù su Faceboo

Ecco la fotogallery e la scaletta della serata

SETLIST

The Ecstasy of Gold (registrata) - di Ennio Morricone

Hardwired Intro (registrata)

Hardwired

The Memory Remains

Ride the Lightning

The God that Failed

The Unforgiven

Here Comes Revenge

Moth Into Flame

Sad but True

Halo on Fire

St. Anger

One

Master of Puppets

For Whom the Bell Tolls

Creeping Death

Seek & Destroy



BIS #1

Lords of Summer

Nothing Else Matters

Enter Sandman