Morrissey, alcune sorprese ai concerti in Nord America – VIDEO

Durante le tappe in Nord America – dopo lo slittamento a ottobre delle prime date in Canada a causa di un’emergenza medica – del suo tour Morrissey ha stupito i fan portando sul palco qualche sorpresa. Durante il set del 27 aprile al Sony Centre for Performing Arts di Toronto, ad esempio, l’ex Smiths ha cantato per la prima volta dal 2009 “Seasick, Yet Still Docked”, parte del terzo album solista, “Your Arsenal”, dell’artista britannico. Il 29 aprile, invece, nel corso del live di Montreal al MTELUS, Morrissey ha interpretato per la prima volta da solista “Girl Afraid” degli Smiths. Infine, alla data del 4 maggio della residency al Lunt Fontaine Theater di New York il già sodale di Johnny Marr ha inserito in scaletta, come non accadeva dal 2004, “The More You Ignore Me, The Closer I Get”, dalla sua quarta prova di studio solista “Vauxhall and I”. Potete vedere i video dell’esecuzione dei brani qui sotto:

Il prossimo 24 maggio Morrissey darà alle stampe l’album di cover “California Son”, del quale ha già condiviso qualche anticipazione, come “Wedding Bell Blues”, “Morning Starship” e “It’s Over”.