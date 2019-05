Woodstock, per il cinquantennale un boxset da 38 dischi

Secondo quanto riferito dall’edizione statunitense di Rolling Stone il cinquantennale dello storico festival di Woodstock sarà celebrato anche con un imponente boxset battezzato “Woodstock 50 — Back to the Garden — The Definitive 50th Anniversary Archive”, in uscita per Rhino il prossimo 2 agosto, che raccoglie sostanzialmente ogni singola nota – ad eccezione di due brani di Jimi Hendrix e uno degli Sha Na Na - suonata a Bethel dal 15 al 18 agosto 1969, per un totale di 36 ore – 20 delle quali mai diffuse prima - di musica distribuite in 38 dischi. I brani, 432 in tutto, sono presenti nel cofanetto in ordine cronologico, e anche gli annunci e i rumori della folla catturati dai microfoni sono stati conservati, con tutte le imperfezioni del suono volutamente maneggiate il meno possibile dallo staff che si è dedicato all’impresa, su tutti i produttori Andy Zax e Brian Kehew e il tecnico del suono Dave Shultz.

Non c’è solo musica in “Woodstock 50 — Back to the Garden”, che include anche il documentario di Michael Wadleigh del 1970 “Woodstock”, il libro “Woodstock: 3 Days of Peace & Music” di Michael Lang, riproduzioni di poster, foto e altri materiali del festival e la ricostruzione del diario di uno dei partecipanti del grande raduno rock. Raccolto in una scatola di compensato numerata e serigrafata con inserto di tela, il boxset entrerà in commercio in edizione limitata (1969 copie) e non sarà certo per tutte le tasche, venduto al prezzo di 799.98 dollari (circa 714 euro).

Una versione ridotta del cofanetto sarà messa già a disposizione a partire dal 28 giugno: i fan avranno la possibilità di scegliere tra una Woodstock “Experience” da dieci CD e una Woodstock “Collection” da cinque LP o 3 CD.

Ecco il trailer di “Woodstock 50 — Back to the Garden — The Definitive 50th Anniversary Archive”: