Spice Girls, prima del tour torna il greatest hits

Tutto pronto per il debutto del tour nel Regno Unito delle ritrovate Spice Girls, che dopo le prove generali delle scorse settimane sono pronte a dare il via alla tournée il prossimo 24 maggio al Croke Park Stadium di Dublino per la prima delle 13 date che vedranno l’iconica girl band degli anni Novanta calcare i palchi britannici fino al mese di giugno. In attesa di tornare a cantare dal vivo le loro canzoni le Spice hanno annunciato oggi il ritorno sul mercato della raccolta delle loro hit “Spice Girls - The Greatest Hits”, uscita originariamente nel 2007, che verrà ristampata il 31 maggio anche - per la prima volta - in versione picture disc in edizione limitata. Composta da 15 tracce, la compilation raccoglie tutti i classici di Melanie C, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie B e Victoria Beckham. Qui trovate la tracklist:

"Wannabe"

"Say You'll Be There"

"2 Become 1"

"Mama"

"Who Do You Think You Are"

"Move Over"

"Spice Up Your Life"

"Too Much"

"Stop"

"Viva Forever"

"Let Love Lead The Way"

"Holler"

"Headlines (Friendship Never Ends)"

"Voodoo"

"Goodbye"

“Spice Girls - The Greatest Hits” è stata anche l’ultima pubblicazione della band britannica prima dell’addio alle scene, mentre per quanto riguarda gli album d’inediti dobbiamo tornare indietro fino al 2000, con "Forever", per trovare l’ultimo disco in studio della band di “Wannabe”.