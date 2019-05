Blink-182, ecco il nuovo singolo ‘Blame It On My Youth’

Come preannunciato ieri dalla band statunitense capitanata da Mark Hoppus, i Blink-182 sono tornati con nuova musica. Il brano, prodotto da Tim Pagnotta, s’intitola “Blame It On My Youth” e potrebbe essere la prima anticipazione della prossima prova di studio della formazione californiana, che il batterista Travis Barker ha promesso ai fan essere in arrivo entro il mese di giugno. Potete ascoltare “Blame It On My Youth”, accompagnata dal lyric video del graffittaro RISK, qui:

L’addetto ai tamburi del terzetto punk rock non è il solo a essersi sbilanciato sulla nuova fatica di studio della band. Lo scorso mese di marzo Hoppus ha infatti dato qualche indicazione sulla rotta del disco: “È molto più aggressivo. È più cupo nel tema e nel tono”, spiegando che la band sta “cercando di sperimentare di più, di provare suoni diversi e cercando di estendere quello che la persone pensano siano i Blink-182”.

La band di “Adam’s Song”, che dal 2015 vede Matt Skiba in formazione al posto del cantante e chitarrista Tom DeLonge, è discograficamente ferma a “California”, il primo disco senza DeLonge, uscito nel 2016. Nei giorni scorsi i tre musicisti hanno fatto sapere che dalla fine di giugno s’imbarcheranno in tour in Nord America con il rapper Lil Wayne.