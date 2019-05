David Bowie: all'asta tre demo mai pubblicate. Ascolta

Quattro registrazioni di David Bowie risalenti al 1967 saranno messe all'asta il prossimo 21 maggio a Newton-le-Willows, una cittadina del Merseyside (la stessa che, curiosamente, ha dato i natali a Rick Astley), in Inghilterra: si tratta di quattro registrazioni "rare", così come riferisce l'agenzia che cura l'asta, la Omega Auctions, tre delle quali non sarebbero mai state pubblicate ufficialmente prima d'ora. Si tratta di "Funny smile", "Bunny thing" e "Pussy cat", che la compianta rockstar britannica aveva registrato nel 1967 durante le sessions relative a quello che sarebbe poi diventato il suo album d'esordio. Il quarto brano, "Did you ever have a dream", finì invece nel 1981 nella compilation "Another face".

Le tracce sarebbero state registrate nel 1967 presso lo studio 2 della Decca, a Londra. Nel video che trovate qui sotto sono ordinate così: "Funny Smile", "Did you ever have a dream", "Bunny thing", "Pussy cat". Il prezzo di partenza è di 3 mila sterline.