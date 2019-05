Fiorella Mannoia: al via il tour, la scaletta del concerto

Fiorella Mannoia ha dato il via dal Teatro Verdi di Firenze ieri sera, martedì 7 maggio, al "Personale tour", la serie di concerti legati al suo nuovo album di inediti. La tournée, che parte in concomitanza con l'uscita del nuovo singolo "Il senso", scritto da Zibba e Giulia Ananìa, terrà impegnata la rossa interprete romana fino al prossimo 27 maggio, quando chiuderà al Teatro Augusteo di Napoli. Fiorella Mannoia sarà poi di nuovo in scena in estate, mentre a ottobre tornerà ad esibirsi nei teatri con nuove date (tutti gli appuntamenti sono disponibili sul sito di Friends & Partners, che cura l'attività dal vivo della cantante). Ecco la scaletta del concerto di ieri sera a Firenze:

"Il peso del coraggio"

"Il senso"

"I treni a vapore"

"Imparare ad essere una donna"

"Anna siamo tutti quanti"

"Come si cambia"

"Eri piccola così"

"Lunaspina"

"Penelope"

"Panama"

"Povera patria"

"Carillon"

"Nessuna conseguenza"

"Riparare"

"In viaggio"

"Combattente"

"Che sia benedetta"

"Sally"

"Siamo ancora qui"

"Le parole perdute"

"Sempre e per sempre"

"Quello che le donne non dicono"

"Il cielo d'Irlanda"

"Personale", nei negozi dallo scorso 29 marzo, ha visto Fiorella Mannoia confrontarsi con alcuni autori di nuova generazione come Federica Abbate, Daniele Magro, Rakele, oltre che tornare a collaborare con Ivano Fossati, del quale più volte in passato è stata interprete e che nel nuovo album ha firmato "Penelope": "Devo la mia carriera di interprete a questa voce, che quando riesce ad emozionare lo fa perché sento quello che canto. Per ogni disco io e i miei collaboratori ascoltiamo decine di canzoni, anche per rispetto a chi ce le manda", ha raccontato Fiorella Mannoia a Rockol, nell'intervista che potete guardare qui sopra.