The Voice 2019, la terza puntata: ecco cosa è successo

E’ andata in onda ieri sera, martedì 7 maggio, la terza puntata di Blind Audition di ‘The Voice of Italy’, programma di Rai2 condotto da Simona Ventura.

Sono quindici gli artisti che si sono esibiti e hanno mostrato le loro capacità davanti ai quattro coach, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno, dodici di questi sono stati selezionati per fare parte di uno dei quattro team. Ecco chi sono:

Carmen Pierri 16 anni, nata a Salerno vive a Montoro (AV), studentessa; Diana Suppressa in arte Huntress D, 28 anni, vive a Roma, studentessa; Davide Vettori 37 anni, vive a Villorba (TV), progettista; Sofia Tirindelli 16 anni, vive a Roma, studentessa; Raphael Nkereuwem 32 anni, nato a Savona vive a Genova, musicista; Ilaria Amagour in arte Hindaco 24 anni, nata a Leonforte (EN) vive a Milano, artista; Beatrice Inguscio in arte Trisss 23 anni, vive a Savigliano (CN), cameriera, vocalist e cantante; Tess Amodeo Vickery 33 anni, nata a Concord (New Hampshire USA) vive a Roma, cantautrice; Domenico Iervolino 21 anni, nato ad Aversa vive a Ottaviano (NA), studente; Cosimo De Leo in arte Koko, 39 anni, nato a Locri (CS) vive a Corralejo, La Oliva (Fuerteventura), cantante e musicista; Micaela Foti 25 anni, nata a Melito di Porto Salvo vive a Roma, praticante notaio; Valerio Sgargi 38 anni, nato a Bari vive a Milano, musicista.

A seguire qui sotto la composizione dei vari team aggiornata con l’entrata nel roster dei dodici nuovi artisti.

Team D’Alessio: Carmen Pierri; Sofia Tirindelli; Raphael Nkereuwem; Domenico Iervolino; Cosimo De Leo, in arte Koko; Sofia Sole Cammarota; Andrea Settembre; Marta Verrecchia in arte Martha; Stefano Colli; Kumi Watanabe; Elisa Gaiotto in arte Eliza G.

Team Lamborghini: Diana Suppressa, in arte Huntress D; Beatrice Inguscio, in arte Trisss; Tess Amodeo Vickery; Miriam Di Criscio, in arte Miriam Ayaba; Filippo Cantele; Giorgia La Commare; Serena Maria Police.

Team Morgan: Davide Vettori; Valerio Sgargi; Elisa Paschetta in arte Joe Elle; Marco Liotti; Francesco Bombaci; Felice Falanga; Erica Bazzeghini; Karen Marra; Noemi Mattei; Emanuela Caputo in arte Morgana; Matteo Camellini; Dominique Chillé Diouf.

Team Pequeno: Ilaria Amagour, in arte Hindaco; Micaela Foti; Ilenia Filippo; Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile, in arte Mashup Loop; Josuè Previti; Ares Favati; Ina e Serena Sinani in arte Sindolls; Sophia Murgia.

La gara proseguirà, senza sosta, nella quarta puntata, martedì 14 maggio. In tutto sono cinque le Blind Audition che i coach hanno a disposizione per scegliere una prima rosa di 14 talenti per ciascun team: ma solo 6 per squadra accederanno alla fase successiva, ovvero quella delle Battle.