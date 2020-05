Nicola Piovani: quando i grandi cantano le sue canzoni

Nicola Piovani, nato a Roma il 26 maggio del 1946, è notissimo (non solo in Italia, ma nel mondo, grazie all’Oscar ricevuto nel 1989 per “La vita è bella”) come autore di colonne sonore; ma ha anche scritto musiche per il teatro, musiche da concerto, musiche per la TV e canzoni. E proprio le canzoni scritte da Nicola Piovani vogliamo farvi ascoltare nelle prossime pagine, cantate da nomi eccellenti come Giorgia, Francesco De Gregori, Peppe Servillo, Gianni Morandi, Noa, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Jovanotti, Tosca, Gigi Proietti, Roberto Benigni.