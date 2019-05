Bruce Springsteen dal vivo (a sorpresa) con Steven Van Zandt: il video

Non bastano il nuovo album solista - "Western Stars", in uscita il prossimo 14 giugno, il tour il supporto allo stessa, e la promessa di un nuovo album (al quale, ovviamente, seguirà un nuovo tour) con la sua fida E-Street Band: Bruce Springsteen, dopo essersi concesso una breve pausa una volta terminata la sua lunghissima residency a Broadway, è tornato più iperattivo che mai.

L'ultima sorpresa ai propri fan, il Boss, l'ha fatta lo scorsa sabato, 4 luglio, al Saban Theater di Beverly Hills, in California, durante un concerto dei Disciples Of Soul, la band capitanata dal suo storico sodale Little Steven: verso il termine della serata - organizzata nell'ambito delle attività promozionali dal vivo in supporto alla più recente fatica solista di Van Zandt, "Summer Of Sorcery" - Springsteen è apparso a sorpresa sotto i riflettori per accompagnare l'amico e collega nelle esecuzioni di "Tenth Avenue Freeze-Out" (brano originariamente pubblicato in "Born to Run" del '75), "Sun City" (singolo solista di Van Zandt dell''85) e "I Don't Want To Go Home", titile track - scritta dallo stesso Steven - dell'album di debutto di Southside Johnny con gli Asbury Jukes, autentica pietra miliare del Jersey Shore sound.

"Sono stato sette anni senza scrivere materiale per la band. Non riuscivo a scrivere nulla per la band", ha spiegato Springsteen nel corso di un'intervista rilasciata a Martin Scorsese a proposito del ritorno in attività con la E-Street Band: "Poi un mesetto fa, all'improvviso, ho scritto quasi un album intero pieno di materiale per il gruppo e mi è venuto fuori semplicemente da... Voglio dire, so bene da dove mi è arrivata l'ispirazione, ma allo stesso tempo mi è arrivata dal niente". "È stato così bello. Cose del genere ti rendono felice. Pensi: 'Menomale, non sono ancora andato'", ha riflettuto il Boss in conclusione, promettendo: "Ci sarà un altro tour [con la E-Street Band]".