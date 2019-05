Queen, in arrivo il nuovo documentario 'The Show Must Go On'

E' stato battezzato "The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story" il nuovo documentario - prodotto dalla ABC, che lo trasmetterà in una data ancora da stabilire in Gran Bretagna e Stati Uniti - sulla band di "Bohemian Rhapsody", recentemente tornata a imporsi presso le platee generaliste mondiali grazie al fortunatissimo biopic diretto da Bryan Singer: secondo un'anticipazione pubblicata dal Daily Express nel lavoro saranno inclusi alcuni spezzoni di interviste rare o inedite rilasciate dai membri dei Queen sia prima che dopo la scomparsa di Freddie Mercury, che - proprio in "The Show Must Go On" - sarebbe protagonista di uno dei passaggi più toccanti del film.

Intervistato a suo tempo in Germania in occasione di una sua apparizione promozionale da solista, il compianto frontman dei Queen - alla domanda su cosa pensi della morte - ha risposto: "Non ho mai pensato cose tipo: 'Quando morirò, la gente si ricorderà di me?'. Saranno affari loro. A chi importa, quando sarò morto? Non certo a me. E no, non voglio andarci, in paradiso. L'inferno è molto meglio. Pensate a quanta gente interessante avrò l'opportunità di incontrare laggiù".

Nel documentario, ovviamente, trovano spazio anche le riflessioni degli altri elementi del gruppo dopo la scomparsa di Mercury: "Freddie mi manca terribilmente", ha spiegato Brian May in un'intervista inedita, "Sapevo che se ne sarebbe andato, ma resta ancora oggi un dolore tremendo. Tra noi avevamo parlato dell'eventualità che qualcuno venisse a mancare, dicendoci che - nel caso - ci saremmo fermati. E [dopo la sua morte] così abbiamo fatto, e per molto tempo. Non avevamo alcuna voglia di continuare senza di lui. Stavamo elaborando il lutto: non volevamo parlare dei Queen, e non volevamo essere i Queen. Poi abbiamo fatto questo [il progetto con Adam Lambert]: ora vogliamo solamente essere noi stessi".