Neil Young pubblica un libro sull'audio digitale

Dapprima era un device, poi una piattaforma/archivio in streaming e ora sta per diventare un libro. Neil Young è in missione per migliorare l'audio digitale e tutto ciò sarà il cuore di un libro che uscirà il prossimo 9 settembre.

Il rocker canadese ha scritto “To Feel The Music: A Songwriter's Quest To Save High-Quality Audio”, questo il titolo del volume, insieme a Phil Baker, colui che gestisce i suoi 'archives', e dichiara al proposito: