Jonathan Cilia Faro, nei negozi l'album 'From Now On'

Si intitola "From Now On" il nuovo disco di Jonathan Cilia Faro: la prova in studio del cantante siciliano - anticipata dal singolo "Fine non ha mai" - è stato registrato, prodotto e mixato da Matteo Cifelli tra New York, Londra, Milano, Firenze, Marsala e Ragusa, e vede la collaborazione, in veste di autori, di Cheope Mogol, Paolo Marioni, Antonio Galbiati, Eugenio Vinciguerra, Jeff Franzel, Vincenzo Incenzo, Peppe Arezzo e Fernando Alba.

Ecco, di seguito, la tracklist di "From Now On":

“Il cuore naviga”

“Passione”

“Come un amico ama”

“Giramondo”

“Sorprenderti”

“Per sempre”

“From now on”

“Fine non ha mai”

“Meravigliosamente”

“La musica fa parte di me”

“Una vecchia amica”

“I love how you love me”

Il prossimo appuntamento dal vivo confermato di Faro è previsto per il prossimo 3 agosto in piazza Libertà, a Ragusa.