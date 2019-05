Who: guarda le prove del ‘Moving On!’ tour

Domani sera, dalla Van Andel Arena di Gran Rapids (Michigan), gli Who daranno il via al loro ‘Moving On!’ tour. La band inglese per questo ciclo di concerti sarà accompagnata da una orchestra, anche se solo per alcune parti dei concerti.

Quale omaggio per i fan, la band inglese ha pubblicato sul proprio canale YouTube un paio di clip delle prove girate dal loro tecnico delle tastiere, Brian Kehew. Nella prima Towshend e Daltrey provano "The Punk and the Godfather", "5:15" e "We're Not Gonna Take It". Mentre nella seconda si può vedere all’opera l'orchestra su canzoni come "Love Reign O'er Me", "Baba O'Riley" e il tema di ‘The Rock’ "Helpless Dancer".

Nel suo post sul blog riguardante quest'ultimo video, Kehew lascia intendere che verranno proposte dal vivo anche "Eminence Front" e "Behind Blue Eyes", anche se la setlist non è ancora stata decisa del tutto.

Il tour degli Who prevede una prima parte che, come detto, muoverà domani da Grand Rapids e si chiuderà il prossimo 1 giugno a Toronto (Canada). Durante l’estate la band si esibirà una sola volta allo stadio di Wembley a Londra il 6 luglio. Il 6 settembre da Saint Paul (Minnesota) avrà inizio la seconda parte del tour americano che si chiuderà definitivamente il 23 ottobre a Edmonton (Canada).