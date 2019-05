Dave Grohl, una jam per ricordare Ronnie James Dio – VIDEO

Si è svolta ieri, 5 maggio, la quinta edizione del Ride For Ronnie, evento d’impronta musicale e motociclistica che ricorda il compianto artista heavy metal, venuto a mancare nel maggio 2010, Ronnie James Dio. Alla manifestazione, che si è svolta a Glendale, in California, ha preso parte anche il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl, che insieme a Ricky Warwick e Robbie Crane dei Black Star Riders e al già chitarrista dei Buckcherry Keith Nelson ha messo in scena una cover di “Jailbreak” dei Thin Lizzy e una di “Bomber” dei Motorhead. Potete vedere il video della jam, con la voce di “Everlong” alla batteria, qui:

Presentato da Eddie Trunk, il Ride For Ronnie, oltre a commemorare Ronald James Padavona, mira alla sensibilizzare sulla prevenzione del cancro e a raccogliere fondi per il Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund. La fondazione, secondo quanto raccontato dalla vedova del musicista statunitense Wendy Dio ad Ultimate Classic Rock lo scorso anno, è stata creata da quattordici amici dell’artista, che sono stati legati a lui per circa trent’anni: “Stiamo crescendo e raccogliendo soldi per il cancro” – ha spiegato Wendy Dio – "e tenendo viva la musica e l’eredità di Ronnie”.