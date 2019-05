I Wanna Rock: Allman Brothers Band

Ricorrono quest’anno i 50 anni dalla costituzione della prima cellula della Allman Brothers Band – che, come recita lo stesso nome, nacque come un affare di famiglia, da un’idea dei fratelli Duane e Gregg Allman a Jacksonville in Florida. L’album di esordio omonimo, uscito nel 1969, non ottenne un grande riscontro commerciale, ma a posteriori si rivelò il seme dal quale si sarebbe sviluppata quella che per la prima metà degli anni Settanta sarebbe stata la più grande band americana, affermandosi nella storia del rock come una delle più influenti in assoluto.

Gli Allman Brothers definirono per sempre la miscela che sarebbe diventato il Southern Rock americano, fondendo blues, country, R’n’B e rock e affermandosi come la matrice che avrebbe originato emuli illustri del calibro dei Lynyrd Skynyrd. Le loro erano jam session lunghe e leggendarie, grazie soprattutto alle prodezze di Duane, il cui stile e il cui genio semplice alla chitarra sono diventati un modello tecnico (non per questo facilmente imitabile) e un’icona. Il musicista, che si era fatto le ossa ai Muscle Schoals Studios in Alabama suonando come session guitarist per Wilson Pickett, Aretha Franklin e la crema del southern soul, sarebbe tragicamente assurto a leggenda in soli due anni, morendo in un incidente dopo avere partecipato a due soli album in studio e a un memorabile live.

