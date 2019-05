Jim Jarmusch: locandina e data d’uscita italiana del nuovo film con Iggy Pop, Tom Waits, RZA e altri

Ve ne avevamo già parlato qualche mese fa, considerando che il cast della pellicola include grossi nomi del mondo della musica come Iggy Pop e Tom Waits, e torniamo oggi sull’argomento con la data d’uscita in Italia di “The Dead Don’t Die”, tradotto in italiano come “I morti non muoiono”: il nuovo film di Jim Jarmusch potrà essere visto nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 13 giugno, in contemporanea con la distribuzione nelle sale a stelle e strisce. Prima dell’approdo nei cinema, il film verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes, quest’anno in programma dal 14 al 25 maggio nella celebre cittadina costiera francese. Potete vedere qui sotto la locandina italiana di “I morti non muoiono”:

La pellicola, sceneggiata da Jarmusch stesso, include nel cast, oltre ai già citati Iggy Pop e Tom Waits – amici del regista più volte presenti nei suoi film – anche RZA del Wu-Tang Clan e Selena Gomez, senza dimenticare Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Sara Driver e Carol Kane.

Sebbene non si sappia molto della trama dell’ultima pellicola, incentrata sugli zombie, del regista di “Solo gli amanti sopravvivono” un’idea ce la si può comunque fare dal trailer (non italiano) del film: