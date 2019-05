Gianna Nannini al lavoro su un nuovo album di inediti

Lo si era già intuito nelle ultime settimane attraverso alcuni post pubblicati sui canali social ufficiali della rocker senese, ma ora arriva la conferma ufficiale: Gianna Nannini è al lavoro su un nuovo album di inediti, il diciannovesimo della sua carriera. La cantautrice in queste settimane si trova a Nashville, in Tennesse, per lavorare alle canzoni che finiranno nell'ideale seguito di "Amore gigante" del 2017: "Eccomi qua, sono a registrare a Nashville, la città della musica", fa sapere in una nota stampa, "non vedo l'ora di farvi ascoltare il mio nuovo suono e di dare voce alla 'mia' America".

Per le nuove canzoni la rocker ha scelto di collaborare con alcuni più o meno noti autori italiani, in continuità con "Amore gigante" (le cui lavorazioni l'avevano vista collaborare, tra gli altri, con Davide Petrella, Dario Faini, Fortunato Zampaglione e Annalisa Scarrone, oltre a Pacifico e a Isabella Santacroce, suoi collaboratori di lunga data). In cantiere anche una collaborazione con Coez: "Abbiamo lavorato a un paio di pezzi che però non abbiamo ancora finalizzato", ha anticipato il rapper romano a Rockol, "la stimo molto e l'ho vista molto ferrata sulle nuove leve. Non fa un featuring da tanto, e quando ne ha fatti... Sbom!. Però bisognerebbe trovare un punto d'incontro".

Lo scorso anno la cantautrice ha collaborato insieme a Enrico Nigiotti, suo corregionale, al singolo "Complici", e ha recentemente co-firmato come autrice la canzone che Il Volo ha presentato in gara all'ultimo Festival di Sanremo, "Musica che resta".