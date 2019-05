Adele ha appena annunciato il titolo del suo nuovo album?

Adele non è mai di tante parole quando si parla di nuova musica. Anzi, non è proprio di parole. Ricordate quando nel 2015 la diva pop britannica ritornò sulle scene con “Hello”, il primo singolo di quello che sarebbe stato l’ideale seguito del bestseller “21”? L’annuncio arrivò praticamente a ridosso dell’uscita del singolo, che fu presentato a sorpresa in uno spot televisivo. E a sorpresa è arrivato ora anche quello che ha tutta l’aria di essere l’annuncio del nuovo album in studio di Adele, racchiuso nelle ultime righe del post con il quale oggi, in occasione del suo 31esimo compleanno, la cantante ha voluto ringraziare i suoi fan per i tanti messaggi di auguri ricevuti.

Il disco si intitolerebbe “30" - il condizionale, dal momento che l’annuncio non è così esplicito, è d’obbligo. Un titolo che porterebbe avanti una tradizione cara ad Adele, quella di intitolare i suoi dischi semplicemente come gli anni che aveva quando li ha incisi (ma bisogna ricordare che fu la stessa Adele, parlando del futuro in un'intervista concessa subito dopo l'uscita di "Hello", a dire che non avrebbe dato a un suo album un titolo sull'età). Così, se “19” portava questo titolo semplicemente perché Adele lo aveva registrato quando aveva 18 anni e se “25” faceva riferimento all’anno della sua registrazione, il nuovo album si intitolerebbe “30” come gli anni che Adele aveva quando lo ha inciso, presumibilmente lo scorso anno.

Nel post pubblicato su Instagram, la cantante - che si è recentemente separata dal compagno Simon Konecki, sposato nel 2017 - ha scritto:

“I 30 anni mi hanno provato molto emotivamente ma io sto facendo del mio meglio. La vita è complicata, a volte. Sono cambiata drasticamente negli ultimi anni e sto cambiando ancora, e mi va bene. Il mio 31esimo sarà un grande anno e lo dedicherò tutto a me stessa. Per la prima volta in dieci anni sono pronta a sentire il mondo intorno a me e alzare lo sguardo. Siate gentili con voi stessi, siamo umani: andate piano, mettete via il telefono e ridete ad alta voce ad ogni occasione. Imparate ad amare veramente voi stessi”.

Dunque, nelle ultime righe del post, quello che sembrerebbe l’annuncio dell'album:

"Gruppo di fottuti selvaggi, 30 sarà un disco di batteria e basso per dispetto”.

Discograficamente ferma proprio a “25” del 2015 - più di venti milioni di copie vendute in tutto il mondo - Adele è stata impegnata sui palchi fino al giugno del 2017, quando ha chiuso con due concerti allo Stadio di Wembley, a Londra, il lungo tour mondiale legato al disco.