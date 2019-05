Cure: il nuovo album sarà l'ultimo, forse

Il nuovo album in studio dei Cure, il già ampiamente annunciato seguito di "4:13 dream", di cui in realtà non sono stati ancora annunciati né il titolo né la data d'uscita, forse sarà l'ultimo disco di inediti della band guidata da Robert Smith. Lo ha rivelato il tastierista Roger O'Donnell a margine di un'intervista all'emittente radiofonica Sirius XM, nella quale - tra le altre cose - ha lasciato per l'appunto intendere che quello che raggiungerà il mercato nei prossimi mesi potrebbe rappresentare il canto del cigno della formazione post-punk britannica.

Nell'intervista concessa all'emittente, O'Donnell è tornato ad offrire alcune anticipazioni sul disco, dopo i vari antipasti delle ultime settimane. Così, se lo scorso marzo Robert Smith aveva fatto sapere che il nuovo materiale "è molto scuro e incredibilmente intenso", a proposito delle atmosfere e del suono dell'album il tastierista ha aggiunto:

"È epico, posso dirlo. Con questo voglio dire che mentre lo suonavamo e lo ascoltavamo... Eravamo tutti sbalorditi. Un paio di anni fa avevo detto a Robert: 'Dobbiamo fare un altro disco e deve essere il più triste che sia mai stato fatto, il più drammatico'. Penso che lo sia".

Poi, la confessione:

"Personalmente, penso che sarà l'ultimo disco dei Cure. So che è stato detto un milione di volte prima, ma in questa fase della nostra vita...".

Il prossimo 24 maggio i Cure daranno il via dalla Sydney Opera House di Sydney, in Australia, alla loro nuova tournée mondiale. L'unica tappa in Italia è fissata per il prossimo 16 giugno Firenze, nell'ambito del Firenze Rocks, il festival ospitato dalla Visarno Arena. Il tour chiuderà poi a ottobre, quando la band salirà sul palco dell'Austin Citi Limits, negli Stati Uniti.