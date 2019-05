Manuel Agnelli: 'Ora un disco solista, è complicato far parte di una band a 50 anni'

Gli era stato chiesto più volte negli ultimi tempi in occasione di diverse interviste, ma lui aveva sempre glissato sulla risposta. Ora, però, Manuel Agnelli ha finalmente deciso di sbottonarsi, rivelando quelle che saranno le sue prossime mosse dopo il tour "An evening with Manuel Agnelli", che tra marzo e aprile lo ha visto esibirsi insieme al suo sodale Rodrigo D'Erasmo nei principali teatri italiani. Lo ha fatto in occasione del "Festival della TV e dei nuovi media" di Dogliani, in provincia di Cuneo: "Il mio prossimo progetto sarà un disco da solista", ha detto il frontman degli Afterhours, "far parte di una band a 50 anni è complicato".

Il rocker, attualmente impegnato in tv con la seconda edizione del programma "Ossigeno", intervistato da Rockol lo scorso dicembre in occasione della presentazione del tour teatrale aveva detto a proposito della possibilità di incidere un disco da solo, senza gli Afterhours: "Disco solista? Boh, perché no? Ma in questo momento non ci sono piani: sto scrivendo tantissimo con Rodrigo, soprattutto al piano e cose diverse da quelle che scriverei per la band. Ma non sappiamo che fine faranno questi pezzi". E sempre a Rockol, nell' autunno del 2017 , parlando di quello che sarebbe stato il futuro degli Afterhours dopo la raccolta "Foto di pura gioia" - con la quale la band ha festeggiato i suoi primi trent'anni di attività - aveva detto: "Sì, ho pensato anche di fare dei dischi come solista: non è escluso che nel prossimo futuro possa farlo, sarebbe uno stimolo in più. Ma penso che questa formazione degli Afterhours sia magica e non ho alcuna intenzione di mollare questo nucleo di musicisti, sono nel pieno della loro creatività. Lavorare ad altri progetti, comunque, non significherebbe mollarli".