Achille Lauro e l'incontro con Vasco, che gli stringe la mano: 'Vita spericolata per sempre'. Video

"Volevamo duettare con una rockstar e Vasco non sarebbe mai venuto", ci aveva confessato Achille Lauro lo scorso febbraio a Sanremo, parlando del duetto con Morgan su "Rolls Royce". Ma come dice quel detto? Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. E così Achille Lauro, anche approfittando delle recenti dichiarazioni del rocker di Zocca, che ha fatto sapere di nutrire dell'interesse per le star della trap italiana e ha speso parole d'ammirazione per il rapper capitolino ("A me è piaciuto: anche lui ha fatto la sua provocazione artistica", è stato il commento del cantautore su Lauro), trovandosi in Puglia per un instore legato al suo nuovo album "1969" ha raggiunto Vasco, che proprio lì si è ritirato insieme alla sua band per le prove dei concerti di Milano e Cagliari.

Achille Lauro ha raccontato l'incontro con Vasco, testimoniato da un video in cui il rocker gli stringe la mano e lo abbraccia, attraverso un post pubblicato sui social. Ha scritto il rapper:

"Ricordo quando non avevamo nulla e sognavamo di farcela, svegli fino a notte fonda ad ascoltare 'Siamo solo noi', o quando in macchina di notte abbandonati ci sparavamo 'Angeli' immaginandoci in una vita diversa. Sono ricordi di periodi difficili dove le canzoni di Vasco ci hanno aiutato come farebbe un fratello. Alcuni miei amici che oggi non ci sono più sarebbero fieri di tutto ciò. Vita spericolata per sempre".