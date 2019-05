Vasco Rossi, le foto delle prove dei concerti a Milano e Cagliari: guarda

Quando manca meno di un mese al debutto del "VascoNonStop Live 019", fissato per il prossimo 27 maggio allo Stadio Teghil di Lignano, vera e propria anticipazione dei concerti che per tutto il mese di giugno terranno impegnato il rocker di Zocca allo Stadio San Siro di Milano (sei le date in programma) e all'Arena Fiera di Cagliari (due gli appuntamenti in Sardegna), Vasco raduna la sua combriccola per gli ultimi preparativi dei live. Le prove con la band sono ufficialmente cominciate: segnano il ritorno di Vasco al Cromie di Castellaneta, in Puglia, la discoteca dove da ormai qualche anno - con la sola eccezione del 2018, poiché i lavori di ristrutturazione del locale lo avevano costretto a "trasferirsi" al Rockisland di Rimini - il rocker è solito rifugiarsi insieme ai suoi musicisti nelle settimane precedenti la partenza delle sue tournée.

Le foto pubblicate da Vasco Rossi sui suoi canali social ufficiali ritraggono il rocker alle prese con le prove dello spettacolo insieme ai componenti della sua band: ci sono i chitarristi Vince Pastano (che veste anche i panni di direttore musicale del tour, ruolo che ha ereditato dal compianto Guido Elmi) e Stef Burns, Beatrice Antolini, il tastierista Alberto Rocchetti, il trombettista Frank Nemola e il batterista Matt Laug.

Non c'è - o almeno, nelle foto non si vede - lo storico bassista di Vasco, Claudio "il Gallo" Golinelli, che lo scorso anno era stato costretto a prendersi una pausa dai concerti per motivi di salute, limitandosi a comparire solo come ospite in qualche data: "Voleva rinunciare al tour, mi confida che tre ore di concerto sono troppo impegnative per le sue attuali condizioni fisiche. Io gli ho detto che ci deve essere per forza", aveva scritto qualche settimana fa Vasco a proposito dell'incognita Golinelli. Al Cromie c'è infatti Andrea Torresani, il bassista chiamato a sostituire "il Gallo" alle quattro corde lo scorso anno e che - stando a quanto riferito dal rocker - si alternerà a Golinelli per le date del "VascoNonStop Live 019".