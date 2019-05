La 'Domenica' di Coez in meno di due minuti: guarda

C'è quella cantata da Cesare Cremonini nella sua "Marmellata #25", quella "bestiale" di Fabio Concato, quella "lunatica" di Vasco. C'è quella "passata in casa ad aspettare" che il telefono squilli di Antonello Venditti, quella "da coma" di J-Ax e - per guardare all'estero - quella dei Velvet Underground e Nico, quella dei Doors o dei Maroon 5. Ma la lista è lunghissima e potremmo andare avanti ancora a lungo con nomi e titoli. A cantare il settimo giorno della settimana ci prova ora anche Coez, cercando però di smontare uno dopo l'altro tutti i luoghi comuni solitamente associati alla domenica, a partire dalle partite allo stadio e le code sulla statale. Con "Domenica", il nuovo singolo estratto dall'album "È sempre bello" (leggi qui la nostra recensione), accompagnato da un videoclip uscito proprio oggi, il cantautorapper romano sogna una giornata spensierata in cui scrollare le spalle, farsi passare il vento tra i capelli con il sole in fronte e il sorriso sulle labbra: nella videointervista che trovate qui sotto Coez ci racconta la sua domenica ideale, tra il "t'immagini se fosse sempre domenica" di Vasco nella testa e nella penna, un mood 100% eighties, uno special in stile "Girls just wanna have fun", cori à la Battisti e una chiamata di Niccolò Contessa (I Cani) in entrata su un vecchio cellulare.

Il nuovo video, che trovate di seguito, anticipa di poco i concerti del 28, 29 e 31 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, dove Coez si è esibito per la prima volta all'inizio del 2018 per festeggiare il successo dell'album "Faccio un casino".Le tre date romane saranno un antipasto del tour vero e proprio , che partirà invece a settembre dall'Arena di Verona e vedrà il rapper esibirsi fino a fine dicembre nei principali palasport italiani.