Amici 2019, il serale: sesta puntata. Nessun eliminato. Ecco cosa è successo

La quinta puntata del serale di Amici 2019 è andata in onda - in diretta - stasera su Canale 5. Si è appena conclusa e vi raccontiamo cosa è successo, ma soprattutto chi è stato eliminato.

All'inizio della puntata, gli artisti ancora in lizza sono sette: quattro componenti della squadra Bianca (Giordana, Mameli, Rafael e Umberto) e tre della squadra Blu (Tish, Alberto e Vincenzo). In apertura, Maria spiega la richiesta di Loredana Bertè sul televoto tra Valentina e Mameli.

Si apre il televoto e, dopo le esibizioni, il pubblico si pronuncia. I telespettatori preferiscono Mameli. Valentina sarebbe dunque eliminata con un punteggio è di 52 a 48. Viene però affidata la decisione sull'eliminazione alla Commissione, che conferma: Valentina deve uscire ed è ufficialmente fuori. La Bertè la consola: "Sono contenta di averti dato la possibilità di rimanere un'altra settimana, ti voglio come special guest del video del mio nuovo singolo estivo".

Inizia la prima manche, con una prova di Rudy, per Giordana e Tish. Le due cantanti devono esibirsi in cover differenziandosi dall'originale: il punto va ai bianchi. Si prosegue con una sfida di danza tra Rafael e Vincenzo. Poi una prova che vede Umberto contro Alberto (che vince), seguita da una battle di canto con ospite che vede Giordana contro Alberto: lei in duetto con Al Bano, lui con Massimo Ranieri. Al conteggio finale, la manche viene vinta dalla squadra Blu. Mameli e Rafael, indicati dai Blu, sono salvi: la maglia rossa va a Umberto.

Inizia la seconda manche: Mameli sfida Alberto su alcuni brani inediti e perde. Polemica della Berté sulle basi con voci troppo alte; la sfida viene comunque vinta da Alberto. E' poi la volta di un duello tra Vincenzo e Rafael - che si chiude con la vittoria di Vincenzo. Rudy Zerbi chiede un terzo confronto, di canto: Tish contro Giordana. Nuova sfida canora fra Giordana e Alberto. Si controlla il risultato delle carte: vincono ancora i Blu.

Ricky Martin deve scommettere su uno dei bianchi, che deve ottenere il 99% da parte del pubblico: sceglie Giordana - che non ce la fa.

E' il momento della terza manche, con le sfide dirette. Giordana sfida Rafael - e passa lui.

Giordana, quindi, sceglie di confrontarsi con Mameli, che perde il duello. Ora è lui a rischio e affronta Umberto: è la resa dei conti. Mameli canta "Questa stupida canzone d'amore", mentre Umberto balla "Non son degno di te". Dopo un'altra canzone per Mameli e una coreografia per Umberto, Peparini interviene. Spiega che il ballerino non è in forma e ha problemi fisici importanti: "Non trovo sia giusto farlo ballare a questa condizioni, se è possibile dargli la possibilità di rimettersi e dimostrare quello che vale la settimana prossima".

Il risultato della sfida è dunque rimandato alla prossima settimana.

La settima puntata del serale di "Amici" andrà in onda in diretta il prossimo sabato, 11 maggio, su Canale 5.