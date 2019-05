Amici 2019, la sesta puntata del serale: le anticipazioni, ecco cosa succede

Sesto appuntamento con il serale di Amici 2019, che torna questa sera, sabato 4 maggio, in diretta su Canale 5 con la tradizionale sfida tra la squadra bianca e la squadra blu e alcuni ospiti speciali. Ecco le anticipazioni su cosa succede stasera.

Dopo l'eliminazione, alla fine della scorsa puntata, di Valentina (ballerina della squadra blu), Loredana Berté - l'unico giudice fisso di questa edizione del talent - ha polemizzato duramente contro le scelte dei professori della "scuola" di "Amici": la cantante ha chiesto alla produzione del talent di far rientrare in gara la ballerina nonostante l'eliminazione, farla sfidare con Mameli (cantante della squadra bianca) e lasciare che sia il pubblico da casa attraverso il televoto a giudicare le loro esibizioni. La Berté ha inoltre consegnato due buste chiuse alla produzione: una da aprire in caso di vittoria di Valentina e una in caso di vittoria di Mameli, che verranno aperte solamente stasera, nel corso della diretta della sesta puntata.

La gara riprenderà così con la sfida tra la squadra bianca guidata da Ricky Martin (assente nella scorsa puntata perché impegnato con un evento organizzato dalla sua fondazione) e la squadra blu capitanata dal tenore Vittorio Grigolo: per i bianchi sono ancora in gara i cantanti Giordana e Mameli e i ballerini Rafael e Umberto, mentre per la blu sono ancora in gara i cantanti Tish e Alberto e il ballerino Vincenzo.

Ospiti della sesta puntata del serale di "Amici" saranno Al Bano e Massimo Ranieri, che duetteranno con i ragazzi in gara.