Gran Bretagna: "My Way" di Frank Sinatra è la più suonata ai funerali

In Gran Bretagna, ormai da qualche anno, Co-op Funeralcare, la più grande agenzia di pompe funebri operante nel Regno Unito, stila una classifica dei brani musicali che vengono maggiormente richiesti ai funerali.

In cima all’ultima classifica – che viene stilata dal 2002 - diramata da Co-op Funeralcare si conferma come più preferito, il classico di Frank Sinatra “My Way”. Solo nel 2014 dovette cedere il passo al brano “Always Look On The Bright Side Of Life”, tratto dal film dei Monty Python ‘Life of Brian’.

“Supermarket Flowers”, l'omaggio di Ed Sheeran a sua nonna, scritta dal punto di vista di sua madre, è entrata nella chart al numero 6, mentre anche i Westlife entrano nella ‘top ten’ con "You Raise Me" alla posizione numero 8.

Il reverendo Jeremy Brooks ha dichiarato al quotidiano britannico Guardian:

"Ciò che la gente desidera più di ogni altra cosa a un funerale è una combinazione tra il personale e il familiare. I testi, la musica classica e le canzoni che sono state la colonna sonora delle nostre vite sono preziose nell’aiutare le persone a ricordare. Una famiglia che sia in grado di scegliere particolari canzoni per un funerale tenuto da un ministro della chiesa, che la musica sia espressamente religiosa oppure no, è una parte importante di qualsiasi servizio”.

Ecco la Top Ten:

1. My Way – Frank Sinatra

2. Time to Say Goodbye – Andrea Bocelli e Sarah Brightman

3. Over The Rainbow – Eva Cassidy

4. Wind Beneath My Wings – Bette Midler

5. Angels – Robbie Williams

6. Supermarket Flowers - Ed Sheeran

7. Unforgettable – Nat King Cole

8. You Raise Me Up – Westlife

9. We’ll Meet Again – Vera Lynn

10. Always Look on the Bright Side of Life – Eric Idle